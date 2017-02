Impresionante destello de meteorito iluminó la noche en Chicago

Un meteorito iluminó la noche de Chicago con un espectacular destello verde que dejó en su paso por la atmósfera.

Según Gizmodo, el cuerpo celeste fue detectado a las 1:24 de la madrugada y pudo avistarse en Wisconsin, Minnesota, Indiana, Ohio, Míchigan, Iowa, Kansas, Misuri, Nueva York y Ontario, Canadá.

Los científicos no han logrado determinar si el meteorito se desintegró o se estrelló. De haber sucedido esto, el cuerpo celeste pudo haber acabado en las profundidades del lago Michigan.

La Sociedad Americana de Meteoros recibió 222 avisos de testigos oculares. Algunos de ellos subieron sus capturas en sus redes sociales.

Check out this INCREDIBLE video of the #meteor this morning as viewed from a Lisle, IL police car dash cam! Thanks to Lisle PD for sharing! pic.twitter.com/uYELKkBxRO