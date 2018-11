Importante donador no estará presente en la Teletón 2018

La gira Teletón que se está realizando en el sur, fue el lugar en donde el cantante, Luis Jara, desataría la noticia que tiene a los organizadores del evento con una alta preocupación, un importante donador no estará presente en 2018.

En ese contexto, el panelista de Mucho Gusto contó a ADN sobre la reunión que tuvo con Don Francisco pero, no quiso dar el nombre de la empresa que no participará.

"En una reunión privada que tuvimos con Mario en su casa, él nos hizo una confesión que habla sobre un hecho muy particular. Hay empresarios de mucho dinero que casi todos los años nos sorprenden con algunas donaciones fuertes, importantes. Este año hay una donación muy fuerte que no va a existir. Desconozco los motivos, no voy a decir quién es pero creo que nos compromete mucho más, comentó.

Agregó que "la meta es mucho más alta. Quizás va a haber ausencia de algunos aportes que antes eran seguros, que ahora no van a estar".