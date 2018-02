Impactante revelación de Fonsi: "Imagíname sin ti" cumplió 20 años

Durante su presentación en Viña 2018, Luis Fonsi interpretó su icónica canción "Imagíname sin ti", la que según él, está pronta a cumplir 20 años.

Esta es la primera canción de su segundo álbum de estudio "Eterno", siendo una de las más importantes en la carrera del artista puertorriqueño.

Sin embargo, "Imagíname sin ti" se lanzó el año 2000, junto con el disco, siendo número uno en varios países del continente, teniendo incluso una versión en inglés, titulada "Imagine me without you".