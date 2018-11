Ignacio Lastra sobre su vida amorosa: "Nunca imaginé volver a dar besos"

Hace una semana Ignacio Lastra confirmó que había tomado su relación con Silvina Varas tras dos años separados, asegurando que su vida era de ciencia ficción y que este regreso lo tenía muy feliz.

A una semana de pololeo, el modeló conversó con LUN donde confesó que está más feliz que nunca e indicó que este "regreso" es una excepción a la regla que mantiene desde hace varios años.

"Pasó mucho tiempo en que no tuvimos ningún tipo de conexión con Silvina. Yo tengo el lema que no vuelvo con mis ex y no hablo más con ellas porque por algo son ex. Lo único, una vez, le envié un mensaje agradeciéndole ir a verme cuando estuve internado", contó.

En esa línea, reveló que su amigo Mario le dijo que algo le había pasado a la nutricionista, por lo que se quiso contactar con ella para saber si se encontraba bien y fue ahí cuando comenzaron a hablar reiteradamente.

Tras varias conversaciones, la pareja de exchicos reality y Mario Ortega decidieron juntarse: "Nos quedamos con Silvina conversando de la vida, de nuestras dolencias. Fue muy intenso. Fue todo tan fuerte que me lo tomé con mesura, así que no fue una junta muy larga. Lo quise llevar con calma", dijo al medio.

También reveló que todo fue lento y pausado, ya que él quería saber con claridad qué pasaba por su cabeza, pues quedó en las nubes con el reencuentro y no pudo dormir en la noche.

Finalmente, y luego de mucho tiempo, decidieron retomar su relación: "De inmediato nos preguntamos si no estaríamos siendo apresurados. La quedé mirando y le dije: siempre hemos sido así, es nuestra fórmula ser espontáneos", expresó.

"En ningún momento pensé que iba a estar pololeando, más con la Silvina. Es cuático. En un momento yo les decía a mis mejores amigos que nunca más iba a tener una novia ni menos una novia tan guapa…si la miro y me persigno. Tampoco imaginé volver a dar besos", dijo.

Respecto, agregó que le ha ido bastante bien: "Me gusta dar besos. No seré el besador de antes, pero creo que soy mejor porque hay más sentimientos involucrados y más gratitud hacia Silvina".