Ignacio Lastra sobre su cambio físico: 'Me piropean harto'

Este jueves, Ignacio Lastra mostró por primera vez cómo está su cuerpo luego del accidente que sufrió en 2017, el que le dejó el 90% de su piel quemada.

Sobre esto habló el exchico reality con LUN, donde detalló cuál ha sido la rutina de ejercicios que lo ayudó a remarcar sus abdominales, recuperando de a poco el cuerpo con el que se hizo conocido.

En esa línea, Nacho comentó que "ahora hago 100 abdominales normales", agregando que también hace pesas y ejercicios cardiovasculares con bicicleta, para así mejorar su resistencia física.

En la fotografía que compartió a través de sus redes sociales, lo que más llamó la atención de sus fanáticas fue su "six pack", y sobre esto, Lastra confesó que "me piropean harto".

"Cuando estoy en la cama con alguna mujer y me sacó la polera, ven las calugas y me dicen: '¿¡Qué!? Esperaba verte diferente…' Eso igual me gusta", finalizó.