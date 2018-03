Ignacio Lastra se sincera tras foto publicada por amigo: "Es imposible que me vea como antes"

Gran revuelo en redes sociales provocó una imagen una publicada en redes sociales por el chico reality Alex Consejo, quien subió una foto acompañado por Ignacio Lastra.

La fotografía los muestra a ambos posando para la instantánea, pero lo que llamó la atención fue el perfecto estado físico que evidenciaba el modelo, quien hace un tiempo atrás se quemó el 90% de su cuerpo tras sufrir un accidente automovilístico.





Tras ello, Lastra rápidamente salió a desmentir que la imagen fuera actual, sosteniendo que "lógicamente como ustedes saben, estoy mostrando el regalo porque es algo muy importante para mí el apoyo, y no me muestro, es obvio, tuve un 90% (del cuerpo quemado), que no es menor. Es imposible que una persona que se quemó el 90% se vea como antes, pero ya falta poco chicos, me estoy recuperando".