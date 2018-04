Ignacio Lastra revela cruel pedido de algunos seguidores de Instagram

El modelo Ignacio Lastra dio a conocer un cruel pedido por parte de varios seguidores de sus redes sociales, quienes le han solicitado videos para sus respectivas alianzas en el mercado de la tradicional celebración que se realiza en los colegios del país.



Por medio de Instagram, el ex chico reality escribió "chicos, no me pidan videos para alianza porfaa!!", en una reacción que se da tras las últimas imágenes en donde se ha podido ver al joven.



Recordemos que hace unos días se han difundido varios registros que dan cuenta de la condición del modelo, tras el accidente que sufrió en 2017.