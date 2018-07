Ignacio Lastra: "En la clínica soñaba siempre con mi hijo"

Una íntima revelación realizó el exchivo reality, Ignacio Lastra, con respecto a cómo fueron los primeros días tras el grave accidente automovilístico

En diálogo con La Mañana de Chilevisión, el modelo contó que llegó a soñar con que tendría un hijo.



"Yo ya veo a mi hijo. Una vez soñé con él, cuando tuve el accidente. En la clínica soñaba siempre con mi hijo. Pensaba que no iba a poder ser papá nunca en mi vida, porque estuve en un momento en que me iban a amputar o iba a morir", contó.



Por otro lado, Lastra manifestó cuál es a su juicio la edad ideal para casarse y formar una familia de manera seria.



"Yo me casaría a los 35 años. Es la edad de un hombre maduro. Quiero poder disfrutar de las cosas, quiero poder vivir con mi familia, quiero disfrutar a mi familia", dijo.