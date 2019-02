Ignacio Lastra dice que no a los realitys: 'Me tengo que cuidar'

Hace poco días el Ignacio Lastra recibió un importante reconocimiento por parte de YouTube, ya que le entregaron el galardón por superar los 100 mil suscriptores con su canal "Bombarderos Bizarros".

Ahora el joven ha vuelto a aparecer y ha aclarar los rumores sobre su posible entrada al reality de Mega "Resistiré", pero el exmodelo descartó rotundamente la posibilidad.

"Por un largo tiempo tengo que descansar, me tengo que cuidar, sigo andando con los guantes, no me he hecho nada en la cara todavía, yo creo que mucho más adelante, si es que Dios me lo permite, me gustaría", dijo a "Intrusos", agregando que cree que "quizás en unos 3 años más".

Nueva operación

El exchico reality quería hacerse una nueva cirugía, pero lamentó que tampoco podrá hacerlo, porque confesó al mismo programa que "sufrí un daño muy grave, severísimo, y mi doctor encuentra que aún no es el momento. Yo pensaba que sí, pero yo no soy el que da la última palabra, así que solamente me queda atenerme a las indicaciones médicas".

Ignacio Lastra sigue recuperándose del accidente automovilistico que sufrió en septiembre de 2017, donde quedó con el 90% de su cuerpo quemado.