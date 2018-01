Ignacio Gutiérrez y regreso a la TV: Gente que no estuvo en estos dos años, ahora me pide pega

Dice no tener "rencor" con Chilevisión, pese a que lo que vivido "fue mucho peor que una pesadilla". Desde Chicago, Ignacio Gutiérrez, nuevo animador del matinal Muy Buenos Días, de TVN, cuenta que está "mucho mejor" y que lo último que le queda, "después de la pena, angustia y humillación, es sacarse un poco la rabia".

"Pedí muchas veces, más de una docena de veces, que me echaran. Para mí era importante poder integrarme a otro lugar después de una situacion así. Necesitaba sanar, salir contractualmente", reconoció a Ciudadano ADN.

Según Gutiérrez, "lo que más me dolió fue cuando te dicen que no puedes hacer algo (animar), por algo que no puedo controlar ni manejar, y por lo que estoy muy orgulloso, que es ser gay".

"Tuve miedo, terror. Dije 'voy a denunciar y me puedo quedar sin pega en la tele para siempre', pero hay cosas que uno no puede cambiar", agrega, admitiendo que después de su episodio con Chilevisión "tengo mucho menos amigos".





"Soy de los que voy a pedir que no saquen a un productor, que no lo echen, que le suban el sueldo, soy así. Pero toda esa gente a la que iba a ayudar nunca me mandó un whatspapp o un mensaje", recuerda.

Gutiérrez, asimismo, dice que su arribo al matinal de Televisión Nacional "no es una revancha", aunque lamenta que "ahora te empiecen a escribir y a pedir pega quienes no habían estado contigo en estos dos años".

Consultado sobre su relación con Carmen Gloria Arroyo, confiesa que "a ella no la veo hace tres años" y reconoce que durante el tiempo en que compartieron la conducción del matinal La Mañana de Chilevisión "no éramos amigos".

"Éramos estupendos compañeros de trabajo, fuimos una muy buena dupla (...) Si alguien piensa que pueda tener decisiones sobre los compañeros de trabajo, eso es mentira. Nunca he conocido a uno, no la tengo y no he conocido a nadie", aclara.





Gutiérrez añade: "Las últimas dos semanas desde que la notificaron (de su salida del matinal) sí fueron extrañas, no se condice con lo que vivimos como compañeros".

"Si en ese minuto podría haber hecho algo, golpeado puertas, si podría haber hecho algo es un mea culpa que uno puede hacer", reconoce, agregando que Arroyo "se equivocó" en Vértigo al decir que su caso no era Ley Zamudio.

Con todo, Gutiérrez sostiene que "no tenía mucho sentido que sacaran a la Carmen Gloria de La Jueza, un programa que le iba bien. Nunca me lo imaginé. Le mandé un mensaje en Instagram, porque además muchos de ellos fueron parte de mi equipo".

"Le mando lo mejor, ella es una muy buena mujer, una muy buena persona. Cuando me preguntan si volvería a trabajar, lógico que sí, es un gran elemento en televisión. Sería un placer trabajar con ella en cualquier otro lugar, no depende de mí, pero no soy el que contrata", concluye.