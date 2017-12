Ignacio Bazán: "Un hombre solo no entra a una fiesta swinger. Una mujer sola sí"

El escritor Ignacio Bazán, autor del libro "Volver al mercado" sobre cómo viven la sexualidad los adultos del siglo XXI, conversó en Ciudadano ADN acerca de su obra que recopila crónicas de aventuras, discos y bares en la época de Tinder, Instagram y el sexo casual.

"Un hombre solo no entra a una fiesta swinger. Una mujer sola sí", comentó Bazán sobre el secreto mundo del intercambio de parejas.

Respecto a las aplicaciones de citas, el escritor reflexionó que "las mujeres tienen mucho que ganar en Tinder y los hombres mucho que perder" en materia de autoestima.

"Hay mucha oferta de hombres, y por lo tanto las mujeres pueden ser mucho más selectivas. Entonces pasa que me he metido a Tinder de mujeres y me pongo a elegir tipos ¡y hacen match con casi todos! ¡es impresionante! Uno hombre si hace match una vez cada 15 es un super campeón".