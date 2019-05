Ignacio Achurra reveló que fue acosado sexualmente por un hombre

El actor y presidente del Sindicato de Actores de Chile, Ignacio Achurra, confesó que vivió un acoso sexual por parte de un hombre.

"Te cuento una cosa que no he contado nunca. Estuve en un encuentro de sindicatos latinoamericanos, y nunca me había pasado sufrir el acoso de un hombre, de un cubano, que me acosó, me provocó, me tiró las manos. Y al día siguiente, se me acercó y me dijo: 'Te comportas como una putita, que no me hablas'", reveló en La divina comida de CHV.

Tras esto, el actor de 39 años explicó que tras pensarlo muy bien, tomó la decisión de denunciarlo. "Ahí tenía dos posibilidades, o me hago el machote y voy y le pego un combo. O no, me hago cargo de lo que políticamente significa esto", relató.

"Me siento en la obligación de denunciarlo, me costó mucho, significó un trabajo súper introspectivo y mucha gente alzó la voz y dijo, 'no es posible que nos permitamos que una persona ejerza ese nivel de agresión'", expresó.

Según Achurra, el hombre no reconoció el acoso, pero la organización del encuentro tomó la decisión de marginarlo del evento, y de reuniones que se pudieran realizar a futuro.