Ignacia Michelson: 'Me da asco pensar que la mayoría de las que me critican son mujeres'

Ignacia Michelson de Resistiré de Mega y MTV se defendió de las críticas que recibe en redes sociales.

"Me carga la doble moral de mucha gente, me da asco pensar que la mayoría de las que me critican son mujeres. Estamos en una época donde podemos hacer lo mismo que los hombres, incluso más, ¿soy puta por acostarme con un hombre al cual amo?", comenzó aseverando en Instagram.

Agregando que "a mí no me afecta lo que me digan, pero me hace pensar en que vivimos igual que hace 20 años atrás. ¡Chile, abre los ojos! Después veo a miles de mujeres marchando. P.D.: Se me olvida que hay un libro donde te dicen a los cuantos días puedes acostarte con alguien, o con cuantos o lo que sea".

La modelo alcanzó el millón de seguidores en la red social, en la que antes de entrar al reality tenía más de 300 mil.