Ignacia Michelson de Resistiré reveló las cirugías estéticas que se hizo

Ignacia Michelson de Resistiré de Mega y MTV reveló las cirugías estéticas que se ha hecho en el cuerpo.

La joven de 25 años fue consultada en su cuenta de Instagram sobre si su nariz es "natural".

La pareja de Sargento Rap habló abiertamente del tema, negando que se haya operado su nariz, pero confesó que sí se puso implantes mamarios y una lipoescultura, sacándose grasa del cuerpo y poniéndola en su trasero.

"Mi nariz es natural, mi cuerpo no. Me operé los senos, me hice lipo y la grasa me la puse en el poto. El jueves voy a decir quien es mi cirujano", escribió en la red social.