Ian McKellen dice que Kevin Spacey y Bryan Singer cometieron abusos porque 'estaban en el clóset'

El actor Ian McKellen aseguró que Kevin Spacey y Bryan Singer se convirtieron en abusadores porque no asumieron a tiempo su homosexualidad.

"La mayoría de ellos estaban en el clóset. De ahí, todos sus problemas como personas y su relación con otras personas. Si hubieran podido ser abiertos sobre ellos mismos y sus deseos, no habrían empezado a abusar de las personas de la forma en que fueron acusados", dijo el intérprete en declaraciones citadas por Vulture.

McKellen, además, afirmó que es decisión de la audiencia si acepta de vuelta en el negocio a los actores y directores que han sido acusados de abuso sexual.

"Creo que eso depende del público. ¿Quieres ver a alguien que ha sido acusado de algo que no apruebas? ¿Alguna vez quieres volver a verlos? Si la respuesta es no, no comprará un boleto, no encenderá el televisor. Pero puede haber otros para quienes eso no es una consideración”, afirmó.