Huracán Florence: Hombre salvó a seis perros encerrados en una jaula que estaban por ahogarse

Voluntarios estadounidenses rescataron a seis perros que estaban abandonados y encerrados en una jaula en Leland, Carolina del Norte, donde casi pierden la vida por el huracán Florence.

El video, que comenzó a circular a través de Twitter, muestra a los animales ladrando y parándose sobre sus patas traseras para que Ryan Nichols los salvara, luego de que los dueños abandonaron a sus mascotas mientras huían de la violenta tormenta, sin pensar en el sufrimiento de los seis perros.

Un periodista estadounidense, que capturó el momento, publicó el video bajo el mensaje: "Rescató a seis perros en Leland, Carolina del Norte, después de que el propietario los dejó encerrados en una jaula al aire libre que se llenó con agua de la inundación que se estaba levantando rápidamente. Los sacamos, pero cuando nos fuimos, el agua estaba tan alta que se habrían ahogado. ¡TRAIGA A SUS MASCOTAS CON USTED!".

La reproducción tiene más de ocho millones de reproducciones, donde se ve a los canes llorar mientras Ryan camina hacia ellos para ayudarlos. Segundos después, salen nadando y aullando para ser trasladados a un lugar seguro.

Rescued six dogs in Leland, NC, after the owner LEFT THEM locked in an outdoor cage that filled with flood water that was rapidly rising.



We got them out, but by the time we left, the water was so high that they would have drowned. BRING YOUR PETS WITH YOU! #HurricaneFlorence pic.twitter.com/tRibGxCjXy