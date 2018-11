Hunter X Hunter: Confirman nuevo receso en la historia

Tras tres meses de publicación ininterrumpida, la historia de Hunter X Hunter se tomará un receso indefinido por cuarta vez desde su regreso en 2012.

La información se confirmó en el número 389 del manga, estrenada el pasado 19 de noviembre en su edición 52 publicada en la revista japonesa Shonen Jump.

El creador de la obra, Yoshihiro Togashi, ha frenado en cuatro oportunidades la publicación. El primer hiatus duró casi cuatro años, entre diciembre del 2012 y abril del 2016.

Tras continuar brevemente con su arco del "Continente Oscuro" (Ankoku Tairiku), volvió a tomarse un año de descanso hasta su regreso en junio del 2017, retorno que solo duró dos meses.

Sin embargo, todo hacía presagiar que Togashi había recuperado el ritmo cuando volvió por cuarta vez en enero de este 2018 en el marco de los 50 años de la revista Shonen Jump.

