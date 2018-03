Hugo Valencia y sus razones para irse a TVN: "Tiene que ver con el corazón"

El panelista del matinal de Canal 13, "Bienvenidos", Hugo Valencia, se despidió en pantalla de sus ahora excompañeros y programa, ya que habría decidido irse a TVN.

Muy emocionado agradeció cada una de las cosas que aprendió y de las personas con las que compartió, formando amistades durante los siete años que trabajo en el espacio.

Según Valencia, la decisión que tomó "tiene que ver con el corazón, con mis emociones. No tiene que ver con mis compañeros de panel, ni mucho menos con el equipo. Son uno increíble que me acogió durante siete años", comenzó contando.

El periodista ingresó al matinal el 7 de marzo de 2011, donde aseguró que el canal "lo vio crecer" y que además "me dio una serie de oportunidades que siento que aproveché no al 100%, sino que al 200% cada día. No sólo para responderle al canal y a mi compañeros, sino que al público".

"A los primeros que quiero agradecer es a ustedes (el público), a esos que no conozco pero que me han acompañado también en estos siete años", expresó Valencia.

Además, contó que su sueño desde niño fue trabajar en un matinal de ese canal, "desde que estaba en el colegio y nunca pensé que se haría realidad", comentó.

Por otro lado, sus compañeros de panel tomaron las "bonitas palabras" del periodista con mucha emoción, siendo Francisca Merino una de las más afectadas, quien se despidió entre llantos de su colega y amigo.

Michelle Adams también mostró su tristeza, pero no dentro del espacio matinal, sino que en su cuenta de Instagram donde subió una foto junto a Hugo Valencia diciendo que lo va a extrañar.