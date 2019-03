Hugo Valencia desclasificó enemistad entre Sigrid Alegría y Jorge Zabaleta

Hace unos días, se supo sobre la enemistad de Carolina Arregui y Claudia Di Girólamo en Muy Buenos Días. Ahora, Hugo Valencia reveló otro rumor farandulero que tiene como protagonista a Jorge Zabaleta y Sigrid Alegría, quienes trabajaron juntos en Hippie.

Según el periodista, en esa época los actores habrían tenido un par de problemas, los cuales provocaron que Alegría saliera de la producción. En esa línea, Valencia comentó que "ellos dos eran las contrataciones de Canal 13. Protagonistas. Actriz casi protagónica de la teleserie junto a Mane Swett. Sucede que, en algún minuto, en medio la teleserie, se sabe que mataron al personaje de Sigrid Alegría y uno dice 'qué raro'. Sí, se muere el personaje y uno dice 'qué raro, sí a ella la contrataron para esa teleserie'"

A eso, Hugo le agregó que la rivalidad entre Jorge y Sigrid surgió únicamente por temas de afinidad política: "El personaje de Sigrid no estaba estipulado que muriera. Porque, además, tenía relación con el personaje de Gonzalo Valenzuela, de Diego Muñoz. Todos nos empezamos a preguntar'¿por qué?'. El tema es que dicen que acá hubo un conflicto, un cahuín político, porque la tendencia política de Sigrid no iba de la mano de la supuesta tendencia política de Jorge Zabaleta. Y parece que ahí, producto de esas cosas, había diferencias de opinión, como ocurre mucho en conversaciones de lugares de trabajo. El punto es que se volvió insostenible".

"Parece que la Sigrid relacionaba la tendencia política del papá de Jorge, que es una historia que todos conocemos. Y esto los llevó a ciertas discusiones e hicieron que de verdad la onda dentro del equipo fuese demasiado rancia", dijo el panelista del matinal de TVN.

Es por esta razón que los jefes de Canal 13 decidieron "matar" al personaje de Alegría y así darle el papel protagónico en la próxima teleserie. Según Valencia, lo que sucedió es que "a Sigrid le dijeron 'hay dos opciones: te sacamos de la teleserie con Jorge Zabaleta, pero te ponemos en la teleserie del próximo semestre con Felipe Braun', que era su ex con el que no había terminado muy bien tampoco. Lo que si, Sigrid prefirió grabar la teleserie con Felipe Braun antes de estar compartiendo con Jorge Zabaleta", añadió.

En el final del debate, María Luisa Godoy manifestó que "yo no sé porque me sé este cahuín, pero me lo sé ¿No fue que ella en un pasillo del canal le dijo 'no, es que yo no trabajo con gente de tu tendencia política familiar?'", consultó, a lo que Hugo respondió: "Eso. Parece que fueron varias las discusiones. Por eso que era insostenible y había que separarlos. Finalmente, Zabaleta era el protagonista y no podían matar al protagonista".