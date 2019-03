Hugo Savinovich se suma como comentarista de AEW

Hugo Savinovich, el mítico comentarista de lucha libre, fue anunciado como la voz en español de la nueva empresa de lucha libre All Elite Wrestling (AEW) por el vicepresidente de la compañía, Cody Rhodes.

El anuncio fue realizado en medio de un show de Lucha Libre Triple A en Puebla, México. Ambos salieron al ring para dar la noticia en vivo, lo que fue reafirmado a las horas después por el comentarista.

La carrera de Savinovich comenzó como luchador en Puerto Rico, pero llegó a WWF como comentarista durante los años 90's. Además, ha ejercido como productor y locutor en otras marcas como Lucha Underground.

AEW debutará con su evento Double Or Nothing el 25 de mayo y aún no tiene una cadena televisiva confirmada para su transmisión. Sin embargo, ya cuentan con parte de su cartelera confirmada con luchadores como Chris Jericho, Kenny Omega, Brit Baker, Los Young Bucks, Pentagon, Kylie Rae y muchos más.