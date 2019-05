Howard Jones, la leyenda del new wave, será parte del 26° aniversario de Blondie

La leyenda del new wave, Howard Jones, se presentará en nuestro país el próximo sábado 14 de septiembre como parte de la celebración del 26° aniversario de Blondie.

El músico británico se encuentra celebrando el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio titulado Transform y los 35 años de su disco debut Human's Lib.

Con mas de 20 discos editados y éxitos como: "Mew Song", "What is Love", "Things Can Only Get Better" o "Hide and Seek", el líder del synth pop promete un concierto con lo mejor de su trayectoria, todos clásicos que marcaron una década y que gracias a su condición sonora atemporal siguen sumando seguidores.



Las entradas para ver a Howard Jones están a la venta a través de www.blondietickets.cl y tienen los siguientes valores:

Preventa Internet: 12.000 / Preventa 2: 14.000

Preventa General: 16.000 / Puerta: $20.000

Ubicación Preferencial: 30.000 (Solo 40 Cupos)