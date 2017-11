Hotel neoyorquino ofrece la "Experiencia Mi Pobre Angelito 2"

El lujoso hotel The Plaza de Nueva York fue donde se grabó la película de los noventa "Mi Pobre Angelito 2", y ahora el exclusivo recinto ofrecerá un paquete turístico para quienes quieran recrear los pasos de Kevin McCallister.

El personaje de Macaulay Culkin pasa gran parte de la secuela en el hotel, y en el marco de los 25 años del estreno de la cinta, el lugar ofrece este paquete turístico con un valor que parte desde los $560 mil.

La oferta incluye un tarro de pintura con cinco DVDs de las películas "Mi Pobre Angelito y sus secuelas", una mochila de la secuela, helado en la habitación, pases para ir a la cima del Empire State, un paseo en limusina por la ciudad, entre otros.

