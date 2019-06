Hot Chip se sumará a Fauna Primavera 2019

El festival Fauna Primavera continuará su estadía en Chile, con su edición 2019 confirmada junto a The Whitest Boy Alive y ahora sumando a su line up a Hot Chip.

El conjunto inglés vendrá a presentar los éxitos que estarán en su nuevo disco, A Bath Full Of Ectasy, y que estará disponible a través de todas las plataformas el 21 de junio. Sus dos primeros singles, "Hungry Child" y "Melody Of Love", ya están disponibles.

Cabe destacar, que el conjunto proveniente de Londres viene haciendo música desde el 2000 y lograron llamar la atención en la escena musical tras haber sido nominados en los premios Grammy por "Ready For The Floor" y "Over and Over".

La nueva edición del festival se realizará el 9 de noviembre en el Espacio Broadway y las entradas estarán disponibles desde el jueves 23 de mayo en el sistema Puntoticket.