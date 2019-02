Hospitalizan a Ozzy Osbourne

Sharon Osbourne anunció que su esposo, Ozzy Osbourne, fue hospitalizado luego de sufrir complicaciones debido a una gripe.

A través de Instagram, la mujer confirmó la hospitalización, señalando qe "como algunos de ustedes habrán oído, Ozzy fue ingresado en el hospital debido a algunas complicaciones de la gripe".

"Sus médicos creen que esta es la mejor manera de llevarlo a un camino más rápido para la recuperación. Gracias a todos por su preocupación y amor", agregó.

El líder de Black Sabbath tuvo que posponer su gira completa por el Reino Unido y Europa por temas de salud.

As some of you may have heard, Ozzy was admitted to hospital following some complications from the flu. His doctors feel this is the best way to get him on a quicker road to recovery. Thanks to everyone for their concern and love.