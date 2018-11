Horton y su interpretación como David Arellano: "Me probé en Colo Colo y el 'Chano' no me dejó"

La serie "Caciques", que se centrará en la fundación de Colo Colo tras el quiebre de una serie de jugadores con Magallanes, tendrá como protagonista a Mario Horton, quien interpretará a David Arellano, fundador y primer capitán del Cacique.

Y tras su confirmación en la serie, el actor tuvo sorprendentes declaraciones sobre el vínculo que lo une con el elenco de Pedreros.

"Es un tremendo orgullo y un gran desafío, porque es un personaje icónico de la historia y muy importante para el hincha colocolino. Además, la gesta deportiva y épica muerte requieren mucho trabajo", comenzó diciendo en declaraciones al diario La Cuarta.

Tras ello, Horton confesó que se probó en los albos y un histórico del club decidió no dejarlo ser parte de las inferiores.

"Me probé a los 14 años. Era muy grande y a esa edad es difícil quedar, por lo que el "Chano" Garrido, que me tomó la prueba, no me dejó", confesó el artista.

¿Podríamos decir que el "Chano" te obligó a ser actor? "Eran pasiones paralelas. Probé el fútbol primero, pero siempre amé el teatro. Tengo las herramientas para hacer las escenas de esta serie", cerró el actor entre risas.