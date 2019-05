Honey Boo Boo le suplica a llantos a su madre que busque ayuda para tratar su adicción a las drogas

Honey Boo Boo se encuentra viviendo uno de los momentos más mediáticos de su corta vida, ya que Mama June, su madre, está perdida en las drogas.

En el último avance de Mama June: From Not to Hot se ve cómo Alana, quien se hizo conocida internacionalmente por participar en concursos de belleza desde pequeña, llora desconsoladamente por la situación de su madre y, en compañía de sus hermanas, le piden a June que inicie un tratamiento que la ayude a terminar con su adicción.

En medio de la conversación, la joven de 13 años le dice a su madre que todo esto la está afectando, pese a que no sea su decisión. Sin embargo, Mama June hace oídos sordos y se va de su casa.

Esta situación tendría muy afectada a Alana, quien tuvo que mudarse con su hermana mayor, Pumpkin, hace algunos meses y también porque ve cómo su madre pierde sus dientes mientras su salud empeora.

Recordemos que, hace algún tiempo, MJ fue arrestada por posesión de crack, heroína y cocaína junto con su novio Geno Doak.