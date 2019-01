Homero utilizó su propio meme en el último capítulo de Los Simpson

Los Simpson llevan más de 30 años al aire, donde a más de algunos les ha sacado una fuerte carcajada con su característico humor que, para algunos, ya se perdió hace algún tiempo.

Sin embargo, los fanáticos pueden disfrutar de las primeras temporadas y de los momentos más importantes cada vez que quieran gracias a los queridos memes y gifs.

Tan así que los mismos Simpson utilizaron uno de sus gifs más viralizados en el último capítulo emitido por Fox, cuando en una escena Homero le pregunta a Lisa dónde está su teléfono, a lo que la pequeña le responde que estaba escribiendo en él, lo que provocó la mejor respuesta: envió el gif de él mismo escondiéndose entre los arbustos.

Recordemos que ese gif corresponde a una escena del episodio "Homero ama a Flanders" de la quinta temporada de la popular serie, precisamente de cuando Simpson se esconde de su vecino luego de que este rechazara su invitación para pasar un tiempo juntos.

Time to head back into the bushes! Another episode of #TheSimpsons is in the books. pic.twitter.com/l7SW6a9Uz5