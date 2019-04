Hombre se masturbó frente a dos mujeres y una de ellas era luchadora de artes marciales mixtas

Una indignante situación vivió Joice Viera y su amiga mientras hacían una sesión de fotos en una playa de Río de Janeiro, Brasil, ya que un hombre se masturbaba frente a ellas.

Sin embargo, este sujeto no sabía que la joven de 27 años es luchadora de artes marciales mixtas y que por lo mismo no se quedaría de brazos cruzados tras verlo tocándose cerca de ellas.

Según relató la mujer a Folha de Sao Paulo, en un principio creían que el sujeto estaba esperando a alguien, pero "cuando miré mejor hacia él, él estaba con el pantalón abajo y de pie en el camino por donde pasaba gente a toda hora, incluso niños. Estaba visiblemente erguido, haciendo ruidos y gimiendo".

La "Princesa Fiona", como es apodada y que además es cinturón azul en Muay Thai y Jiu-jitsu, encaró al hombre, pero el siguió tocándose. "Continuó masturbándose y dijo: '¿Por qué, no le gustó? Ven aquí'", relató Viera.

Fue ahí que la deportista perdió la paciencia y decidió enfrentarlo y golpearlo. "No pensé en nada, entré en estado de éxtasis", explicó, agregando que "cuando las personas son atrapadas haciendo algo así siempre lo niegan. Él no, continuó".

No contento, el hombre trató de golpearla de vuelta, lo cual enfureció aún más a la luchadora. "El golpe me dio más rabia todavía, quería matarlo de tanto golpearlo, pero no lo pude matar, quería molerlo", confesó.

Finalmente el sujeto, identificado como Josinei Ferreira, de 27 años de edad,fue detenido en una agencia bancaria cercana a la playa donde ocurrió el hecho. Él aseguró que la luchadora se habría confundido y que en realidad estaba orinando.