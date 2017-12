Hombre que celebró con busto de Pinochet: "No me gusta Piñera, pero es lo mejor para Chile"

Una imagen que llamó la atención durante las celebraciones por el triunfo de Sebastián Piñera en las elecciones presidenciales fue la de una persona con un busto de Augusto Pinochet. Una postal que recordó a lo vivido en 2009 durante la primera victoria del otrora senador por Renovación Nacional.



Lo llamativo de ambas escenas que el sujeto que portaba la escultura es el mismo: Joaquín Antonio Medel, un reconocido dueño de una botillería en Recoleta.



En conversación con Pousta, comentó que el busto lo tiene gracias a Óscar Fredes, un escultor que era su cliente.



"Primero me ofreció uno de yeso, pero era muy pesado. El que tengo ahora es de fibra de vidrio, es livianito", afirmó.



Medel reconoció que, a pesar de festejar el triunfo, "a mí no me gusta Piñera, pero es lo mejor para Chile", mientras que José Antonio Kast era su predilecto.



"Quizás haga un partido y a lo mejor podré militar en el partido de él. Si va en cuatro años más votaré por él, pero no va sacar más del diez o quince por ciento. Soy consciente que es un voto nulo, pero ahí está y ahí estuvimos todos", dijo.



Por otro lado, profundizó en su fanatismo por Augusto Pinochet, ejemplificando con que para los 11 de septiembre "me coloco mis poleras de mi general, me hago mi asadito, me pego mi C-H-I y tengo la bandera lista antes del 11. Tengo hartos amigos que vienen a mi casa y si se corta la luz hacemos el asado igual. Lo otro importante es que ese día está de cumpleaños mi señora".