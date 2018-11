Hombre olvidó celular donde su novia y ella encontró la mejor forma de vengarse de su infidelidad

Una particular situación se volvió viral las últimas horas en redes sociales. Resulta que un hombre llamado Marcelo fue de visita a casa de su novia y para su mala fortuna, se le quedó el celular en ella, tras ello, la mujer se dio cuenta que estaba siendo víctima de infidelidades por parte de él y decidió la mejor manera de vengarse.

Por medio de la cuenta de Instagram de Marcelo, la mujer decidió mandar una serie de mensajes a las "amantes" que tenía el sujeto en la red social.

"La novia de Marcelo les habla, le quería contar a todas las chicas del Instagram para que bueno, no sé, para que sepan que a Marcelito se le quedó el celular en mi casa ", comienza diciendo.

En esa línea, añade: "Pobre Marcelo, le revisé todas las conversaciones de instagram, porque yo no creo en él, bueno alto pa… hijo de pu.., sos un pa…".

"La verdad Marcelo yo no lo puedo creer (…) Lo peor de todo es que me decís es una broma, me vez cara de pelotuda a mí (…) Para cerrar, a las chicas del Instagram que tienen a Marcelo les cuento que hace dos años estoy con él, acá se terminó todo", concluye la joven.

Luego que el video se hiciera viral rápidamente en la web, los usuarios no encontraron nada mejor que molestar al protagonista de la historia con la etiqueta #PobreMarcelo.