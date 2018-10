Hombre no se percató que asaltaban bar donde se encontraba por estar en su celular

Un cliente de un bar brasileño no se dio cuenta que asaltaban el local donde se encontraba bebiendo por estar pegado en su celular.

El video grabado por la cámara de seguridad del recinto fue viralizado, logrando causar gran asombro, ya que se puede ver que el ladrón tenía en sus manos un arma, con la que amenazó a todos los clientes del local ubicado en Mina Gerais, quienes se tiraron al suelo, menos uno.

Según informó el portal R7, José Carlos de Almeida, no se percató de lo que sucedía a su alrededor por encontrarse escribiendo mensajes, ni siquiera cuando el asaltante se acercó hacia la caja, la cual estaba a menos de un metro suyo.

El hombre señaló al portal que "yo realmente no vi nada. La música estaba alta y no me di cuenta de que el bar estaba siendo atracado". Además, agregó que quedó sorprendido al notar que el ladrón no se llevó ni su celular ni su moto.