Hombre falleció por querer más likes en su canal de Youtube

Un insólito hecho se vivió en Estados Unidos. Un hombre, que buscaba más likes para su canal de Youtube, falleció tras recibir una bala de su polola.

La mujer disparó pensando que un libro, el que su pareja sostenía a la altura de su pecho, detendría el impacto. La muerte fue instantánea.

Pedro Ruiz fue identificado como la víctima, mientras que la culpable se trata de Monalisa Pérez, quien arriesga hasta 10 años de cárcel por el deceso.

A través de la red social, buscaban mostrar sus vida cotidiana y darse a conocer hacia sus seguidores, con el fin de ser más populares en dicha plataforma.

Lo más impactante es que ella está embarazada hace tres meses y que es mamá de dos niñas, quienes sufrirán por la decisión tomada por sus padres.

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever😳😳 HIS idea not MINE🙈