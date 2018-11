Hombre encontró y grabó a un "monstruo de alcantarilla" en Houston, Texas

Un hombre de Houston, Texas, encontró y grabó a un "monstruo de alcantarilla" para averiguar de qué criatura extraña se trataba.

Según informó The Daily Mail, el autor del misterioso video señaló: "Me acerqué y vi cómo se movía y giraba. No tenía idea de lo que podría ser, pero podía ver a los gusanos individuales retorciéndose alrededor".

El video, que se ha vuelto viral, fue explicado por científicos, quienes indicaron que se trataba de una colonia de gusanos de pipa, fenómeno que se produce cuando éstos se caen accidentalmente al alcantarillado y, ante la falta de suelo, comienzan a aferrarse unos encima de otros.

El hallazgo no deja de ser extraño para quien lo ve, ya que se ve como una gran pelota con varios tentáculos que se mueven por doquier.