Un hombre destruyó la estrella de Donald Trump en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Angeles, Estados Unidos.

De acuerdo con un periodista local, el responsable es un hombre que, alrededor de las tres de la madrugada, sacó una picota desde un estuche para guitarras y comenzó a golpear el lugar.

Es la segunda vez que la estrella del presidente de Estados Unidos es destruida.

En 2016, cuando Trump aún era candidato, James Lambert Otis la rompió con un martillo mecánico y una picota.

So this just happened again... somebody used a pick axe to destroy Donald Trump's star on the Walk of Fame. Still trying to learn more, but we know it's been vandalized multiple times, just never on this level. @NBCLA 📸: Victor Park/Loudlabs pic.twitter.com/lzq7YrsSRV