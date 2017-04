Hombre descubrió que le eran infiel luego de dedicarle una canción a su pareja

Un lindo gesto pasó a ser su perdición para un joven que le dedicó una serenata a su novia en un programa de radio en Los Ángeles, California. En un principio parecía una movida romántica para el protagonista de este momento, de nombre José, pero todo se fue a la basura cuando Martha dijo el nombre de quién creía que había hecho la iniciativa.



La mujer respondió que "la verdad, la única persona que se me viene a la mente es Arturo. Es súper romántico y nunca me había dado serenata, y la verdad no me lo esperaba".



La reacción generó una repercusión sorpresiva entre quienes conducían el programa y para el propio José, quien se molestó ante tal revelación.



De hecho, el hombre le indicó a la mujer que le explicara quién era Arturo, aunque ella se defendió diciendo "yo no te pedí nada, José. Ya me voy, adiós", cerrando de paso el llamado.