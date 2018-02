Una insólita confusión protagonizó un hombre, la que dio a conocer en su cuenta de Twitter.

El sujeto, junto a su pareja, viajó desde Inglaterra hasta Irlanda del Norte pensando que vería a los Red Hot Chili Peppers.

Sin embargo, jamás se dio cuenta que las entradas eran para asistir al concierto de una banda de gaitas, llamada Red Hot Chilli Pipers.

Still can’t believe we’ve flown over to Belfast not for the @ChiliPeppers but to see the ‘worlds best bagpipe band’ @chillipipers ... thought I’d got a rate good deal on tickets n’all. Had a nightmare pic.twitter.com/YO72amVR4I