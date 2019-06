Hombre atracó dos bancos amenazando a los presentes con paltas

Un exconvicto atracó dos bancos de Israel a mediados de mayo gracias a que amenazó a los presentes con activar una "granada" que en realidad era una palta pintada.

Según consignó The Times of Israel, el hombre entró a la sucursal del Postal Bank y le entregó una nota a la cajera en la que le pedía que le entregara todo el efectivo.

Ante la duda de la mujer, el desconocido le dijo que lanzaría una granada, consiguiendo así cerca de 4.450 dólares.

Cinco días después, el ladrón repitió su hazaña en una oficina del mismo banco que estaba ubicada en otro centro comercial. Tras manifestar que haría estallar el lugar, escapó con 3.300 dólares en efectivo.

Sin embargo, la policía encontró al sospechoso, quien ya había cumplido una condena de tres años por robo con violencia. Además, descubrieron que la "granada" era una palta.

