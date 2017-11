Hombre aseguró que mantuvo relaciones sexuales con Kevin Spacey cuando era menor de edad

Un hombre de 48 años, bajó anonimato, contó al sitio Vulture que mantuvo relaciones sexuales con Kevin Spacey cuando era un adolescente de 14 años.

"Comenzamos una relación sexual en su apartamento en el Upper West Side, en la primera vez que acudí. Consistía básicamente en que le penetrara", dijo el hombre y explicó que las relaciones empezaron dos años después de conocer al actor, en 1981, cuando este enseñaba actuación los fines de semana en la iglesia de Saint Thomas en Mamaroneck, en las afueras de Nueva York.

"Nos decíamos que nos queríamos. Y él me decía que había productores que estaban muy interesados en mí como actor y que me iba a conseguir audiciones (…) No me había visto actuar desde que yo tenía 12 años", agregó.

Una de las últimas veces en las que se reunieron, Spacey quiso cambiar de rol y penetrar al menor, pero este se negó. "Me empujó fuerte, me agarró y empezó a restregarse contra mi trasero. Me dolía muchísimo. Le dije que no repetidamente. Por suerte yo era fuerte y logré quitármelo de encima. Me deshice de él y me fui corriendo mientras lloraba", dijo.

"Siempre dije 'Trató de violarme'. Le dije que no quería eso, y volvió a hacerlo, le dije que no, volvió y me empujó con más fuerza. No sé cómo se puede ver eso más que como un intento de violación, que yo puede impedir", agregó.

"Hoy se lo diría, a la cara. Le diría que es un pedófilo y un depredador sexual", concluyó.