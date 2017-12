"HolaSoyGermán" vuelve a ser protagonista en el "Youtube Rewind 2017"

Al igual que los años anteriores, Germán Garmendia volvió a robarse el "Youtube Rewind", el resumen del año que prepara la red social de videos con todas las tendencias que se tomaron los últimos 365 días.

Comandado por "Despacito", con apariciones separadas de Luis Fonsi y Daddy Yankee, además de "Humble" de Kendrick Lamar y "Shape Of You" de Ed Sheeran, canción que inspiró el nombre del clip, "The Shape of 2017" mostró spinners por montón y las resurrecciones de canciones como "Shooting Stars" y "All Star", entre otros fenómenos de la web que encuentras acá.

Además, mostraron un inédito "cementerio de virales" y realizaron un fino repaso por las oscuras catástrofes que ocurrieron en los últimos meses.