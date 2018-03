Hogar de Cristo visibilizará a 78 mil menores que están fuera del sistema escolar

Mientras miles de estudiantes volvieron a clases a comienzos de mes, cientos de jóvenes no podrán hacerlo. Esto, porque según la Casen 2015, cerca de 78 mil menores, de entre 6 y 18 años, se encuentran fuera del sistema escolar.

Por ello, el miércoles 14 de marzo el Hogar de Cristo a través de su fundación Súmate se instalará en avenida Nueva Providencia, a las afueras del metro Los Leones, para visibilizar a este grupo que tiene vulnerado su derecho a la educación.

Durante toda esa mañana habrá un rincón con maniquíes que recrea las exuberantes vitrinas de ofertas con útiles y uniformes escolares de marzo, pero donde los niños en vez de estar con sus jumpers, chaquetas y mochilas flamantes estarán lustrando zapatos, pidiendo monedas, limpiando vidrios de autos en las esquinas.

Esta instalación callejera pretende que los transeúntes se detengan, miren y reflexionen sobre los diferentes mensajes que la escena ofrece.

Algunos datos qu ecita el Hogar de Cristo: de los jóvenes excluidos del sistema escolar, el 69,5% se encuentra dentro de los dos primeros quintiles de pobreza por ingreso. El 87% tiene entre 14 y 18 años. El 79% de los padres de estos jóvenes no terminaron la enseñanza media. Es decir, hay una reproducción intergeneracional, un círculo de pobreza y exclusión educativa del que no se sale si es que como sociedad no actuamos.

Otro dato muy relevante es que 14 mil jóvenes se encuentran en riesgo de abandonar el colegio, ya sea por dificultades sociales o económicas, además de problemáticas escolares como baja asistencia o rendimiento.