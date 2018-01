H&M retira publicidad tras denuncias de racismo

H&M retiró del mercado un polerón con un mensaje que, algunos, consideraron racista. La vestimenta era usada por un niño de raza negra y el texto decía “the coolest monkey in the jungle” ("el mono más genial de la jungla").

"La imagen fue suprimida de todos los canales de H&M. Pedimos disculpas a quienes pudieron sentirse ofendidos", dijo un vocero de la compañía sueca.

El reclamo se espació por redes sociales y artistas como The Weekend expresaron su malestar.

"Me levanté esta mañana sorprendido y muy avergonzado por esta foto. Estoy muy ofendido y no voy a trabajar más con H&M", dijo el rapero en su cuenta de Twitter.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore... pic.twitter.com/P3023iYzAb