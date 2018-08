Hinchas del United critican a Alexis por comercial de ropa tras derrota del equipo

El Manchester United perdió en la segunda fecha de la Premier League ante el modesto Brighton por 3-2 sin la presencia de Alexis Sánchez y las críticas no se hicieron esperar.



Los dirigidos por José Mourinho volvieron a ser señalados por su bajo rendimiento y el entrenador explicó que el tocopillano estará al menos dos semanas fuera de las canchas por problemas físicos.



No obstante, los hinchas de los "Diablos Rojos" desataron su ira contra el chileno, luego que se dio a conocer la nueva línea de ropa de Alexis, donde protagoniza un spot publicitario modelando distintos diseños.



"Así que esto es lo que estabas haciendo mientras Brighton nos destrozaba. ¿Es por eso que te perdiste el juego ayer? Todo lo que está mal con los jugadores modernos, su equipo acaba de perder ayer, ¿sabe?", fueron algunos de los comentarios en las redes sociales destacados por The Sun.

This why you missed the game yesterday? — TJ (@UtdTJ) August 20, 2018

Ohhhh so this is what you were doing whilst we were getting smashed by Brighton you mess. — Cameron Brown🇾🇪 (@Cameron_brown14) August 20, 2018

Everything that’s wrong with the modern players right there, team just lost yesterday you know — Mark G (@mark_v1) August 20, 2018