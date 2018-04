Hinchas de la U cuestionan duramente portada de diario que se burla del club y del aborto

A través de su comisión de género, la barra de Universidad de Chile repudió la portada del diario The Clinic, en donde aparecen Jean Beausejour y Mauricio Pinilla en el incidente que protagonizaron en el Superclásico, pero con una discusión alterada como lo es el tema del aborto en tres causales.



Por medio de un comunicado, las fanáticas azules expresaron que la imagen responde a una falta de respeto a una de las causas del movimiento feminista, puesto que se cubre de manera misógina.



"Como Comisión de Genero Las Bulla repudiamos por completo la portada del semanario The Clinic, un medio que dice estar 'firme junto al pueblo' nos prueba una vez más que las mujeres no somos parte del pueblo para ellos", expresaron.



A juicio de la agrupación, la imagen "no solo invisibiliza la lucha que estamos teniendo en contra del uso de calificativos femeninos como insulto, sino que también contribuye a reproducir los conceptos asociados tradicionalmente a la mujer como una ofensa. Además de ignorar completamente las críticas levantadas por la hinchada a terminar con la asociación despectiva a la condición de madre".