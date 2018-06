Una escena que no dejó indiferente a nadie en el Mundial de Rusia 2018 ocurrió cuando una hincha argentina descargó su ira contra un brasileño por gritarle el 3-0 en la cara en el partido contra Croacia.

El video fue registrado por un youtuber del canal "Volpe Where Are You" (Volpe donde estás), el que grabó el momento exacto en que el brasileño le hace un gesto con sus dedos a la argentina, quien no se guardó nada para golpearlo.