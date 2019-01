Hijo de James Gandolfini será la versión joven de Tony Soprano en 'The Many Saints of Newark'

El actor Michael Gandolfini será una versión joven de Tony Soprano en la película “The Many Saints of Newark”, mismo papel que su padre, James, interpretó en la serie Los Soprano, de acuerdo con una publicación de Deadline.

El hijo del difunto actor no posee mayor experiencia, y su rol más conocido es el de Joey Dwyer en The Deuce, la serie David Simon (The Wire) que explora el mundo del porno en el Nueva York de finales de los setenta.

De esta manera, Gandolfini se suma a un elenco que ya cuenta con Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Jon Bernthal, Billy Magnussen y Corey Stoll.

“Es un gran honor continuar con el legado de mi papá interpretando a un joven Tony Soprano. Estoy emocionado por la oportunidad de trabajar con David Chase y el talento increíble que se ha reunido para película ‘The Many Saints of Newark’”.