Hijo de Arturo Vidal: "Soy un niño y ustedes son adultos, no me escriban cosas feas"

Alonso Vidal se ha hecho famoso en los últimos días por sus videos en Youtube, donde dejó entrever con anticipación la llegada de su padre al Barcelona.



Esta vez, el hijo del "Rey" reveló que tuvo un accidente que lo dejó hospitalizado tras sufrir un golpe en la cabeza.



Además, "Alonsito" se volvió a referir sobre la inminente llegada del "Rey" al Barca: "No lo sé, vayan a verlo yo no puedo decir nada más".



Por último, pidió respeto para sus seguidores de Youtube e hizo un llamado a opinar con respeto en sus publicaciones. "Yo voy a seguir subiendo videos. Para que vean yo soy un niño, ustedes son adultos, no me escriban cosas feas", concluyó.