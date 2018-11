Hijo de Álvaro Salas habló sobre demanda: "Duele que un papá no te reconozca"

Luego de un largo proceso judicial por una demanda de paternidad, en donde Álvaro Salas pidió realizar tres exámenes de ADN los cuales salieron positivos, no le quedó más opción que reconocer que es el padre biológico de M., de 17 años.

En este contexto, y por primera vez, el joven habló públicamente sobre el tema con programa Intrusos.

"Yo creo que se pudo haber evitado todo esto. Fueron meses duros, al principio sobretodo. El dolor que un padre te niegue. Después, me di cuenta que la vida es tan linda, tan corta, que pasarla mal por un tema así, no lo vale", reveló al programa de La Red.

"Si algo bueno puedo sacar de todo lo que pasó, es haber conocido a mi hermana y a mi sobrina. (Con Álvaro Salas) tenemos cero comunicación desde marzo del presente año, he tratado de comunicarme con él pero la respuesta siempre es la misma: no hay respuesta. Si no está el padre presente, por último hacemos lazos de hermanos", agregó.

Por otro lado, en el mismo programa, aseguraron que este fin de semana se reuniría Soledad, la madre del adolescente y quien demandó al "Rey del chiste corto", Paola, la hermana y Álvaro, el padre.