'Hija no me retes por mostrar esta foto': Raquel Argandoña saludó a Kel con nostálgica imagen

Raquel Argandoña no sólo celebra el Día de los Enamorados este 14 de febrero, ya que en esta misma fecha, hace 28 años, se convirtió en madre por primera vez.

A través de sus redes sociales, la panelista de Bienvenidos saludó a Kel Calderón, a pesar de las grandes diferencias que tengan entre ambas.

Con una instantánea en la que aparece la influencer con aproximadamente 10 años, Argandoña, muy nostálgica, escribió: "Hija no me retes por mostrar esta foto, pero recuerdo cuando a esta edad me decías...ya verás mamita que lograré mis sueños y lo cumpliste. Feliz Cumpleaños. Te Amo".