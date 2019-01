Hija de René O'Ryan reveló cómo fueron los últimos días de vida de su padre

La hija de René O'Rýan, Eileen, habló con el diario Las últimas Noticias sobre cómo vivió su padre los últimos días de vida que tuvo, después de luchar por largos meses contra un cáncer de esófago y de hígado que lo afectaba.

Al respecto, la joven de 22 años comenzó diciendo que "veía tele, Netflix, le gustaban las películas de acción, el canal Animal Planet y se distraía trabajando en el computador".

En esa línea, aseguró que el "instructor" le decía que andaba "todo bien" con su estado de salud, aunque aquella situación dio un giro radical durante las últimas dos semanas.

“Un día me dijo ‘Eileen, no me he sentido bien. Fui al doctor y me encontraron otro tumor en el hígado’. Así me lo contó, por el celular", relató.

Pese a lo anterior, Eileen relata que su padre siempre creyó que iba a superar la enfermedad. "Él tenia toda la fe de que se iba a sanar y por eso no quería publicarlo, no era necesario y prefería estar tranquilo", agregó.

Finalmente, confesó un hecho que le quedó pendiente hacer junto a René. "Él toda la vida quiso tirarse en paracaídas conmigo, era uno de sus sueños. Yo les tengo fobia a las alturas y siempre le dije que no. Cuando pasó esto del cáncer, le dije: ‘Por ti lo voy a hacer’, pero dejamos pasar el tiempo. Ahora lo quiero hacer lo antes posible, quiero conversar con algunos de los amigos de mi papá para lanzarme en paracaídas, como un homenaje", cerró.