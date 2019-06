Hija de Rafa Araneda y Marcela Vacarezza causa furor en Instagram: 'Nunca me lo imaginé'

La hija de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, Florencia, es toda una sensación en Instagram, ya que promueve a varias marcas de maquillaje y moda, entra ellas Mac y París.

En conversación con LUN, la joven contó que "partí con tiendas más chicas de Instagram, y ahora trabajo con tien­das París y con Mac (de maquillaje). Nunca fue mi propósito, pero pensé: 'a ver, veamos qué resulta de es­to'".

Eso sí, Florencia sólo promociona marca que a ellas le interesan: "Mac es porque me encanta el maquillaje y a cambio de los poste­os me dan maquillaje. Con París, fe­liz, porque me encanta la ropa y me quedo con las piezas de ropa que muestro en Instagram", señaló la adolescente de 15 años.

Sin embargo, Flo reveló que no quiere hacer esto durante toda su vida, mucho menos dedicarse a las comunicaciones como sus padres. "Nunca me lo imaginé, no era mi meta ni nada, por­que no es lo que quiero hacer en mi futuro. Esto es co­mo un plus, yo quiero ser otra co­sa", aseguró.

"Lo encuentro muy entretenido, pero creo que no me gustaría dedi­carme a eso en un futuro, mis inte­reses van por un lado muy distinto: me gustaría estudiar medicina, to­davía no sé qué área, pero me gus­tan los niños chicos o las guaguas", comentó.

Además, Florencia contó que siempre le pide consejos a sus papás, especialmente a su madre, ya que ella se maneja en el tema de las comunicaciones y publicidad. "Mi mamá me asesora un poco, porque sabe mucho más del tema. Ella sabe si está bien lo que me están ofreciendo, porque quizás alguna marca se puede aprovechar por­que soy muy chica, en­tonces prefiero preguntarle. Finalmente termi­na siendo decisión mía, pero me importa mucho su opinión", indicó.

Con esto, la joven puede disfrutar de su libertad ecónomica, la cual "me permite ganar mi plata y eso me encanta. No tener que depender de mis papás. Me mantengo sola para salir con mis amigas y comprarme las cosas que necesito".